Zaterdag al finale Champions League bij de vrouwen! Barcelona en Wolfsburg strijden zaterdag in Eindhoven om trofee

FC Barcelona en VfL Wolfsburg nemen het zaterdag tegen elkaar op in de finale van de Champions League voetbal bij de vrouwen. Het decor voor de eindstrijd, met aftrap om 16 uur, wordt het Philips Stadion in het Nederlandse Eindhoven.

Barcelona staat voor de vierde keer in vijf jaar in de finale. Vorig seizoen liep het, net als in 2019, mis tegen Lyon. Maar in 2021 won Barça de felbegeerde beker wel, na een overtuigende zege tegen Chelsea (4-0).

Wolfsburg won de Champions League al een keer meer dan Barcelona, maar die zeges dateren wel uit 2013 en 2014. Drie keer waren de Duitsers verliezend finalist: in 2016, 2018 en 2020. Telkens was Lyon de boeman. Het Franse topteam, waar Janice Cayman na vier jaar vertrekt, sneuvelde deze campagne in de kwartfinales tegen Chelsea.

Terugkeer Putellas

Barcelona verloor dit seizoen in de eigen Liga F slechts een wedstrijd en pakte de titel met 10 punten voorsprong op Real Madrid. Het team kan sinds kort bovendien opnieuw rekenen op sterspeelster Alexia Putellas. De tweevoudige Gouden Bal was lange tijd out door een kruisbandblessure. Met haar in de rangen start Barça als favoriet tegen Wolfsburg.

De Duitsers moesten de titel in de Frauen Bundesliga aan Bayern München laten maar hebben met de Poolse Ewa Pajor wel de topschutter uit deze Champions League-campagne in de rangen. Zij deed de netten al acht keer trillen, drie keer meer dan Barcelona’s beste schutters Aitana Bonmati en Asisat Oshoala.

De finale zal in goede banen worden geleid door de Welshe scheidsrechter Cheryl Foster. Zij floot vorig seizoen ook de terugwedstrijd in de halve finale tussen beide ploegen. De Duitsers wonnen toen met 2-0 maar Barcelona stootte door na een klinkende 5-1 zege in de heenmatch.