Wereldfietsdag: 4 tips om nog vaker de fiets te nemen

Wereldfietsdag

Zaterdag 3 juni is het Wereldfietsdag, in 2018 het leven geroepen door de Verenigde Naties om het wereldwijde succes van de fiets te vieren. De fiets bestaat namelijk al twee eeuwen en is het symbool van duurzaam vervoer. Daarnaast is het ook gezond, doordat je lekker beweegt in de buitenlucht. Wil jij ook wat vaker gaan fietsen, maar neem je gemakshalve toch nog sneller de auto? Dan geven wij je graag wat tips mee!

1. Maak het jezelf gemakkelijk

Vraag jezelf eens af waarom je de auto neemt. Omdat hij klaar staat? Omdat je boodschappen wilt meenemen? Omdat het gaat regenen? Probeer je bezwaren om op je stalen ros te stappen voor te zijn. Het begint natuurlijk met een degelijke fiets die fijn rijdt. Daarnaast helpt het om te zorgen dat je fiets altijd startklaar is, met opgepompte banden, goede verlichting, een volle batterij, fietszakken en een makkelijk regenpak voor mocht het weer tegenvallen. Leg je fietssleutels in het zicht, en je autosleutels uit het zicht. Zo voorkom je de verleiding om toch de auto te nemen.

2. Stel een doel en beloon jezelf

Op je elektrische fiets kan je eenvoudig het aantal gefietste kilometers bijhouden. Stel jezelf een fietsdoel per week of per maand. Heb je je doel behaald, beloon jezelf dan met een lekkere tussenstop tijdens het volgende fietstochtje, en verhoog nadien je fietsdoel. Wie op vrijdagochtend 2 juni de fiets neemt kan ook zomaar een applaus krijgen onderweg. Op die dag organiseert de Fietsersbond op verschillende plekken een daverend fietsapplaus om fietsers te feliciteren en te bedanken.

3. Help het milieu

Minder luchtvervuiling en een halt toeroepen aan de klimaatopwarming: fietsen is een makkelijke manier om je steentje bij te dragen aan een betere wereld. Bovendien is fietsen goedkoop en heb je geen last van files of parkeerproblemen. Aan deze voordelen van fietsen denken helpt vast om vaker de auto te laten staan.

4. Denk aan je gezondheid

Tegelijkertijd werk je al fietsend ook aan een gezondere versie van jezelf. Door te fietsen ontwikkel je spieren, stimuleer je vetverbranding en je immuunsysteem, je maakt vitamine D aan als de zon schijnt tijdens je tocht, je hebt minder last van stress en slaapt beter.

Vier op zaterdag 3 juni Wereldfietsdag met ons op het 100ste testevent in Malle. Ook beroepswielrenner Lucien Van Impe is aanwezig om je advies te geven! Zoek je een nieuwe elektrische fiets? Ontdek ons ruim assortiment elektrische fietsen vanaf € 999 i.p.v. € 2299. Bovendien krijg je tijdelijk een gratis tas en slot t.w.v. € 100. Wees snel want de voorraad is beperkt!

