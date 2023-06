Man (35) gaat viraal met zijn uniek ‘talent’: “Maar probeer het niet zelf”

Geen enkel blikje is veilig voor de Amerikaanse Evanilson Gomes (35). De man heeft het buitengewone talent om blikjes drank open te doen met zijn … tanden. De ‘menselijke blikopener’ weet zijn publiek telkens omver te blazen en ging daardoor al meerdere keren viraal. Maar hem imiteren kan je best niet doen. “Ik ben een professional”, waarschuwt hij in elke video. “Dit is het resultaat van jarenlange training.”