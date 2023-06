Vlaamse Vereniging van Journalisten: “Media zijn geen deel van complot om Reuzegom te beschermen”

Pol Deltour, de nationaal secretaris van de Vlaamse Vereniging van Journalisten, betreurt dat CD&V-voorzitter Sammy Mahdi “de media mee in bad sleurt”. Dat zegt hij in een reactie op verklaringen van Mahdi als zou YouTuber ACID, die donderdag een aantal namen van veroordeelden in de zaak-Sanda Dia openbaar maakte, “eigenlijk niets anders (doen) dan wat de journalistiek iedere dag doet”. Volgens Deltour geeft Mahdi “de indruk dat de media samen met justitie deel zijn van een soort klassecomplot om de mensen van Reuzegom te beschermen.”

Mahdi reageerde donderdagnacht op het nieuws dat ACID de namen van een aantal Reuzegommers bekend had gemaakt, ook al hadden die niet allemaal iets te maken met de zaak-Sanda Dia. Terloops bekritiseerde hij “de journalistiek” omdat media de anonimiteitsregels niet consequent zouden toepassen.

“Ik vind het jammer dat de media mee in bad worden gesleurd”, reageert Pol Deltour van de VVJ. “Het is vrij correct wat de media in deze zaak hebben gedaan. De berichtgeving was erg uitgebreid, je kunt niet zeggen dat de pers in een complot zit om de zaak toe te dekken. Ook aan het arrest zelf is veel aandacht besteed.”

Deltour zegt de kritiek dat de media niet altijd even consequent zijn “ergens wel te begrijpen”. Maar dat de veroordeelden in de zaak-Sanda Dia niet bij naam genoemd worden, is volgens hem niet uitzonderlijk. “Bovendien hebben alle ‘mainstream media’ hier los van elkaar de keuze gemaakt om geen namen te noemen. Dat bewijst dat hierover is nagedacht.”

Dat de rechters “vrij milde straffen” hebben uitgesproken, dat het om jonge mensen gaat die een tweede kans verdienen en dat het geen publieke figuren zijn, zijn volgens Deltour zaken die door media in overweging genomen zijn. “Dit was hier een heel redelijke keuze.”