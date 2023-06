Wat te doen dit weekend? Van festivals tot straattheater: cultuur opsnuiven in openlucht

Het is de tijd van het jaar dat we niet naar de gebruikelijke adressen trekken, maar cultuur opsnuiven op aparte locaties, het liefst buiten. Dat kan natuurlijk op muziekfestivals, maar er staat net zo goed circus en straattheater op de affiche. Ook voor de kinderen zijn er voorstellingen in openlucht.

Laat het maar knallen

Omwille van zijn militaire terreinen heet Leopoldsburg in de volksmond ’t Kamp. Zaterdag laat men het daar knallen, figuurlijk wel te verstaan. Na een loopwedstrijd en allerlei activiteiten in een kinderdorp, zijn er ’s avonds optredens van onder meer Laura Tesoro (foto), Bart Kaëll, Le Truttes en Regi.

Kamp Knalt, op 3/6, Koningin Astridplein Leopoldsburg. Info: www.kampknalt.be

Het circus komt naar de stad

Het festival Sinjor Circo brengt ’s zondags circus naar verrassende locaties. De volgende afspraak is aan de veerboot op Linkeroever. Van 12 tot 18 uur staan er foodtrucks en is er doorlopend randanimatie. Verder zijn er drie voorstellingen met acrobaten, jongleurs en clowns van Teatro Fisico, Kamil Malecki en Zinzi & Evertjan (foto).

Sinjor Circo, op 4/6, Speeltuin Thonetlaan Antwerpen. Info: www.antwerpen.be

Noodlanding in de ruimte

Uit koers geslagen door een kosmische storm moet de otamatronic Qt noodgedwongen een tussenlanding maken op een planetoïde. Maar is die werkelijk zo verlaten als het lijkt? Schuilt er misschien buitenaards leven? Gert Dupont en Martine De Kok brengen een sf-voorstelling in openlucht voor een publiek vanaf zes jaar.

Oefo, Theater FroeFroe, op 3/6 om 14 en 15.30 uur, naast het stadhuis van Dendermonde, op tournee tot 22 september. Info: www.froefroe.be

Eens een andere vakantie

Elk jaar trekt het gezin erop uit met de mobilhome. Altijd naar dezelfde plek, waar ze dezelfde wandelingen maken, dezelfde restaurants bezoeken en dezelfde mopjes van papa moeten aanhoren. Maar dit jaar hebben de kinderen er genoeg van en nemen ze zelf het heft in handen. Een knotsgekke locatievoorstelling voor iedereen vanaf zes jaar.

Mobi Mobi, Collectief Fiat, op 3/6 Antwerpen en op 4/6 Meise. Info: www.collectieffiat.be

Humoristische tijdreis

Na 20.000 jaar komen jager-verzamelaars op bezoek in de wereld van vandaag. Hans Cauwenberghe en Gerrit Dragt schreven het verhaal van deze humoristische tijdreis en spelen het met Tom Van Bauwel, Robby Cleiren, Gert Jochems en Michael Pas. Het publiek fietst van de ene openluchtlocatie naar de andere, waar telkens een scène te zien is.

Doe niet zo Sapiens!, Hans Van Cauwenberghe en Troep, op 4/6 in Buggenhout, vertrek aan Kasteel Opdorp. Info: www.buggenhout.be, www.koortzz.be

Het ontdekkingsfestival

Tot slot onze langetermijntip. De festivalzomer is nog maar net begonnen of we kijken al uit naar een van de laatste evenementen op die agenda. Leffingeleuren brengt altijd artiesten die niet overal te zien zijn. Bij de te ontdekken namen zien we o.a. de Britse postpunkband Deadletter en de Amerikaanse singer-songwriter Macie Stewart (foto).

Leffingeleuren, op 15, 16 en 17/9, Centrum Leffinge, Middelkerke. Info: www.leffingeleurenfestival.be