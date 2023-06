Lommel heeft eerste zomertransfer beet: Igor Vetokele komt over van Westerlo

Vetokele was einde contract bij Westerlo en paste niet meer in de toekomstplannen van de club. Na de wedstrijd op Seraing, waarin hij voor het eerst in 223 nog eens kon scoren, kondigde de aanvaller zelf aan dat hij de club zou verlaten.

Er lagen aanbiedingen uit binnen- en buitenland op tafel. De keuze is uiteindelijk gevallen op het project van Lommel SK, dat volgend seizoen uitkomt in de Challenger Pro League. De transfer wordt na het weekend officieel afgerond.

Vetokele speelde vier seizoenen voor Westerlo. In 92 wedstrijden was hij goed voor 19 doelpunten en 3 assists. Na een sterk seizoensbegin met vier goals in de eerste acht wedstrijden verdween de aanvaller daarna naar het achterplan.

Vetokele is voor Lommel de eerste zomertransfer.