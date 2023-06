Wie Nederland zegt, zegt fiets. En wie aan een Hollandse fiets denkt, ziet een statisch rijwiel, waarop je elegant rechtop zit, tenzij bij zware tegenwind. Ook in het e-biketijdperk willen we zo’n oerdegelijke Hollandse stadsfiets graag eens testen. En we landen bij Gazelle. Correctie: de Koninklijke Gazelle.