Meer details bekend over wapen waarmee Nicolas Ullens zijn stiefmoeder doodschoot

Het wapen dat Ullens gebruikte toen hij zijn stiefmoeder doodschoot voor de deur van haar villa, en zijn naast haar zittende vader verwondde, was een Glock 26. Dat is een semi-automatisch handvuurwapen dat niet eenvoudig te hanteren is door amateurs en als erg betrouwbaar en handig beschouwd wordt. Om die reden is het erg in trek bij het leger en politiediensten, voornamelijk als tweede wapen om als back-up mee te nemen bij interventies of operaties. De kogels erin waren 9 millimeters, meldt L’Avenir nog.

Ullens vuurde er zes kogels mee af. In de patroonhouder kunnen tien kogels, al kan het ook meer zijn na aanpassingen. Met vijf van die kogels raakte hij de barones. In de kamer zat nog een kogel, net als in de patroonhouder. Ullens heeft dus niet alle patronen afgevuurd. Bovendien had de man een tweede patroonhouder vol kogels bij zich. Het is onduidelijk of hij van plan was die allemaal af te vuren, of hij eigenlijk op weg was naar een schietbaan om daar wat te gaan schieten. Het zijn vragen waar mogelijk tijdens het verdere onderzoek nog antwoorden op zullen komen.

Naast voor moord riskeert Ullens ook een veroordeling voor inbreuken tegen de wapenwet. Een wapen zoals de Glock 26 mag je transporteren als je een vergunning hebt, maar dan wel slotvast en niet geladen.