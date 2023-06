Het festivalseizoen heeft een knallende start genomen onder een mooie lentezon. In de komende maanden staan er nog massa’s leuke evenementen op het programma. Om de ondertussen onmisbare smartphone dan een hele dag of zelfs meerdere dagen actief te kunnen houden, is een powerbank een echte aanrader. Wij selecteerden vier uiteenlopende redders in nood.