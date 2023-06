Kippen in de tuin: gezellig gekakel, prima gft-verwerkers en je krijgt nog eens eieren in ruil ook. Ze vragen ook niet zoveel: een goed hok, ruimte om te scharrelen en een windvrije schuilplek waar ze zich even kunnen terugtrekken. Maar soms kunnen de dames het niet met elkaar vinden en krijg je stresskippen. Hoe kan je dat voorkomen?