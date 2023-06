Truiense scoutsleider deelt naaktbeelden van 200 vrouwen: zes maanden cel met uitstel

Een 27-jarige Truienaar is vrijdag in Hasselt veroordeeld tot zes maanden cel met uitstel voor het verspreiden van (naakt)beelden van minder- en meerderjarige meisjes. In totaal waren er meer dan 200 slachtoffers. De rechter verklaarde hem over de volledige lijn schuldig.

Tussen 22 november 2017 en 20 maart 2018 zette de twintiger uit Velm 199 mappen van de slachtoffers online via een Nieuw-Zeelandse filehostingsite. De foto’s, waarvan een groot deel naaktbeelden, waren voorzien van de namen van de slachtoffers en de woonplaats. De zaak zorgde in het voorjaar van 2018 voor veel ophef. De Truienaar moest zijn voetbalclub verlaten, net zoals de scouts, omdat de leider ook van scoutsmeisje foto’s zou hebben gedeeld.

Gedeeld

Aanvankelijk luidde het dat de beklaagde de beelden en video’s via hacking, wraakpornosites en een speurtocht op sociale media zou verkregen hebben. Een slachtoffer verklaarde dat ze foto’s gemaakt had die nooit het daglicht hadden mogen zien en dat ze die automatisch naar haar cloud had geüpload. “Mijn account moet gehackt zijn.” Sophie Keytsman, advocate van de betichte, verklaarde dat haar cliënt de foto’s niet zelf verzameld heeft, maar dat hij ze gevonden heeft op een website. “En ja, door ze te delen op een site heeft hij het alleen maar erger gemaakt. Alleen is hij niet de enige verantwoordelijke.”

Voorwaarden

De jongeman aarzelde niet om andere voyeuristische vriendjes op de hoogte te brengen van het bestaan van de naaktbeelden. Hij verklaarde op zijn proces later de impact van zijn daden te beseffen. “Dat is ook een van de redenen waarom ik alles verwijderd heb.” Maar het kwaad was intussen geschied en meerdere foto’s en filmpjes zijn een eigen leven gaan leiden. “Recent heeft mijn cliënte nog een melding via een LinkedIn-contact gekregen die een foto van haar ergens was tegengekomen. Nu nog wordt zij daarmee geconfronteerd. Waar zitten die foto’s nu nog allemaal? Zij leeft constant in angst”, aldus een advocate van de burgerlijke partij. Het parket had – onder meer door het lang aanslepen van de zaak - de opschorting van straf gevorderd. De rechter ging er niet op in en legde zes maanden cel met uitstel op. Om van het uitstel te kunnen genieten, moet hij zich laten begeleiden, werk vinden en inspanningen leveren om de vrouwen te vergoeden. Die schadevergoeding loopt op in de duizenden euro’s, maar daarover later vandaag meer.