STVV dient verzoekschrift in bij het BAS

STVV kreeg vorige maand te horen dat het opnieuw buiten de top-10 valt van clubs die tot de Elite A behoren in België betreft de jeugdwerking. Waardoor de jeugdploegen van de Kanaries wederom in de ‘mindere’ Elite B-reeksen aan de slag moeten.

STVV steeg in de rapporten wel van de 15de naar de 11de plaats, maar moet bijvoorbeeld Zulte Waregem nipt laten voorgaan. STVV is vooral misnoegd over het feit dat het zwak scoort voor het item infrastructuur, terwijl Stayen nochtans vol mee wordt ingezet voor trainingen en evenementen voor de jeugd en dit niet werd aangehaald in de evaluatie. Daarom werd nu een verzoekschrift bij het BAS ingediend om de zaak te herbekijken.