Nederlandse topshorttrackster zwaait Hanne Desmet uit: “Amai, wat ga ik u missen”

Haar bijgevoegde commentaar liet niets aan de verbeelding over. “Het was een feest om met jou een team te zijn. ️ Jouw gezelligheid, jouw schouder om op te huilen, samen afzien, elkaar beter maken en overwinningen vieren. Amai, wat ga ik u missen.”

De Nederlandse schaatsfederatie besliste na afgelopen winter dat broer en zus Desmet niet langer welkom waren in Heerenveen waar zij al jaren trainden met de Nederlandse selectie. Het was schijnbaar een doorn in het oog dat de Belgische trainingspartners nu plots ook medailles begonnen te winnen op internationale kampioenschappen en de Olympische Spelen.

De familie Desmet heeft nu samen met de Vlaamse Schaatsunie een oplossing gevonden: zij trainen vanaf deze maand aan de andere kant van de oceaan. Momenteel vertoeven ze in de Verenigde Staten, daarna trekken ze naar Canada.