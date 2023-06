Nog iets minder verkeer op Vlaamse snelwegen dan voor corona, maar filedruk is terug

Hoewel het verkeer fors aangroeide in 2022, reed er vorig jaar nog altijd 4 procent minder verkeer op de Vlaamse snelwegen dan voor de coronacrisis. Tegelijk is de filedruk, vooral sinds september, weer helemaal terug, al hangt veel af van het tijdstip en de regio. Dat blijkt vrijdag uit het jaarverslag 2022 van het Vlaams Verkeerscentrum.

De ochtendfiles waren in 2022 nog altijd iets minder zwaar dan in 2019, het laatste jaar voor de pandemie. Maar in de avond schoot de filebarometer in het najaar met 10 procent de hoogte in. Dat was vooral het gevolg van zware Antwerpse files.

Op werkdagen was er vorig jaar 6,8 procent minder autoverkeer dan in 2019. Volgens het Verkeerscentrum wellicht als gevolg van de inburgering van het telewerken. Dat telewerken zou ook kunnen verklaren waarom de afname van het autoverkeer groter is op de snelwegen in Brussel (veel kantoorwerk) dan in Antwerpen (industrie en haven).

Er reed op weekdagen wel 1,6 procent meer vrachtverkeer, maar in het weekend lag dat 3,5 procent lager. Een deel van het vrachtverkeer heeft zich dus verschoven naar de week.