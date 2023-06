Als je niet kan wachten: 4 bewaarwijnen uit de supermarkt die je net zo goed vandaag al kan drinken

Deze rubriek staat in het teken van wijnen die een tijdje dienen weggelegd te worden vooraleer ze op dronk zijn. Maar wachten is voor flink wat wijnliefhebbers niet zo makkelijk. Daarom dat we het deze maand, net voor de zomerreces, eens anders aanpakken. Vier wijnen die nog wel eventjes in de kelder kunnen, maar die ook vandaag al plezierig om drinken zijn. Voor wie niet zoveel geduld heeft.