Vandaag op Roland Garros: Belgendag, en Elise Mertens op het showcourt

Elise Mertens komt vandaag twee keer in actie in Parijs. — © BELGA

Met Roland Garros is het tennisseizoen toe aan het tweede grandslamtoernooi van het seizoen. We halen het programmaboekje erbij en pluizen de afspraken uit die u vandaag niet mag missen.

Deze Belgen spelen vandaag

Het is vandaag Belgendag in Parijs: zes landgenoten zijn er aan de slag. Elise Mertens (WTA 28) moet twee keer aan de bak: eerst haar 1/16de finale tegen Jessica Pegula (WTA 3), in de namiddag met haar dubbelpartner Storm Hunter tegen Danielle Collins (WTA 133) en Emma Navarro.

Sander Gillé (ATP 40) en Joran Vliegen (ATP 41), bezig aan hun beste dubbelseizoen ooit, nemen het in de tweede ronde op tegen Roman Jebavy (ATP 106) en Luis David Martinez (ATP 95).

Maryna Zanevska (WTA 191) en Kimberley Zimmermann (WTA 39) kijken in de tweede ronde van het dubbelspel Asia Muhammad (WTA 35) en Giuliana Olmos (WTA 17) in de ogen. Ysaline Bonaventure (WTA 446) en Panna Udvardy (WTA 129) spelen tegen het Chinese duo Yifan Xu (WTA 24)/Zhaoxuan Yang (WTA 19).

Mertens begint om 11.45 uur aan haar partij tegen het nummer drie van de wereld, Jessica Pegula. — © BELGA

Deze partij(en) mag u niet missen

We mogen chauvinistisch zijn: dé match vandaag is de eerste op Court Philippe-Chatrier, hét showcourt van Roland. Hoeveel weerwerk kan Elise Mertens bieden tegen Jessica Pegula? De Amerikaanse miljardairsdochter doet het niet voor het geld maar voor haar plezier, en met succes. Ze is het nummer drie van de wereld. Het is de eerste keer dat de twee speelsters elkaar op gravel ontmoeten, een ondergrond die een keerpunt inluidde in de carrière van Pegula. Vorig jaar bereikte ze de kwartfinales van Roland Garros, wat voor haar het pad effende naar de top tien van de wereldranglijst.

“De energie zit goed. Alles is mogelijk” Elise Mertens

Toch geloof Mertens in een stunt. “Ik heb veel derde en vierde rondes gespeeld (dit jaar). Ik bereikte de halve finale in Monterrey. Maar het is waar dat ik topspeelsters moet verslaan als ik verder wil gaan en de kwartfinales wil bereiken. Ik ben blij dat ik in de tweede ronde in twee sets heb gewonnen. De energie zit goed. Ik had meer kunnen aanvallen met de forehand, maar mijn opslag was beter dan in de eerste ronde. Het gevoel komt terug en dat moet me vertrouwen geven. Alles is mogelijk.”

Ook niet te versmaden: Novak Djokovic en Carlos Alcaraz komen weer in actie, tegen respectievelijk Alejandro Davidovich en Denis Shapovalov.

Jessica Pegula. — © AFP

Nog iets wat u moet weten

De zestienjarige Mirra Andreeva imponeert bij haar eerste Roland Garros-deelname. Ze won al haar twee matchen. De Russische, die momenteel 143ste staat maar na deze Roland Garros de top honderd zal binnenkomen, is ambitieus. “Ik wil vijfentwintig grandslamtitels behalen.”

Mirra Andreeva. — © AFP