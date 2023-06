En wat zijn jouw mad skills?

“Mad skills zijn waardevolle vaardigheden die vaak zijn gelinkt aan vorige werk- of levenservaringen”, stelt Jeroen Diels, managing director bij Robert Half.

“Een voorbeeld is iemand die veerkracht heeft getoond door te herstellen van een zware ziekte. Of iemand die vroeger stotterde en dat heeft overwonnen”, illustreert Diels. Maar het kan ook iets anders zijn. “Denk aan iemand die bijvoorbeeld zelf zijn studies moest financieren. Allemaal levenservaringen die je anders in het leven doen staan.”

Vaak staan dergelijke zaken niet vermeld op een cv. Voor een recruiter is het dan een kwestie om ze op de een of andere manier te weten te komen. Sommige mad skills komen vanuit sociaal engagement of hobby’s.

“Bijvoorbeeld iemand die zich heel actief inzette voor een sociaal doel. Of iemand die op professioneel niveau basketbal heeft gespeeld. Daarmee heb je wel aangetoond dat je best goed kon zijn op het vlak van uithouding, teamwork of het nemen van snelle beslissingen. Allemaal zaken die je in een latere job ook zeker van pas kunnen komen.”

Van hard naar mad skill

Soms kan zo’n mad skill het ontbreken van bijvoorbeeld een hard skill compenseren. Diels haalt het voorbeeld aan van iemand die voor een voedingsbedrijf solliciteerde, maar niet de noodzakelijke commerciële ervaring kon voorleggen. “Doordat hij intensief aan duurloop deed, had hij veel raakvlakken met het product. En kreeg hij de job.”

Bovenal is de boodschap: er zit meer potentieel in mensen dan recruiters, en soms ook kandidaten zelf, vermoeden. “Door naar mad skills op zoek te gaan, creëer je ook meer kansen voor mensen. In deze zogenaamde ‘war for talent’ is dat eigenlijk zelfs een noodzaak.”

Bron: Jobat.be