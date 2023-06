150 deelnemers voor ‘Applausdag voor fietsers’ (maar het applaus blijft achterwege)

“Ons doel is, onder meer in Hasselt, een ‘Critical Mass’ of kritische massa samen te brengen waardoor de fietsers hun plaats echt kunnen opeisen in het verkeer. Het groeit wel allemaal, er gebeuren dingen voor de fietsers maar het mag allemaal nog wat meer worden.”

Opmerkelijk was dat net op de nationale applausdag voor fietsers er geen handjeklap was in de binnenstad. “Dat vonden wij ook, wellicht een misverstand”, lacht Stijn. “Ik denk dat iedereen die begaan was met het fietsen op de fiets zat. Dan is voor mekaar klappen al wat moeilijker. Volgend jaar organiseren we dat beter.”

Elders in de stad, bij de nieuwe fietsbrug ‘De Langeman’ aan de sluis in Godsheide, was er wel applaus voor de passerende fietsers, onder meer van gedeputeerde Bert Lambrechts (N-VA).