Sammy Mahdi neemt geen gas terug na veelbesproken video over Reuzegom: “We moeten daarover durven nadenken”

Er moeten duidelijke regels komen over rechtszaken en het al dan niet anonimiseren van betrokkenen en veroordeelden in de pers. Dat heeft cd&v-voorzitter Sammy Mahdi gezegd in Radio 1, waar hij reageerde op de kritiek die hij kreeg na het posten van een video donderdagavond. Daarin had hij het over “twee maten en twee gewichten” en “werkstrafjes”.

Cd&v-voorzitter Sammy Mahdi trok donderdagavond op Tiktok fel van leer tegen wat hij de “heksenjacht” noemt op Youtuber Nathan Vandergunst, beter bekend als Acid. “Ge moet mij ne keer uitleggen hoe het komt dat er een heksenjacht wordt georganiseerd op Acid terwijl die eigenlijk niets anders doet dan wat de journalistiek iedere dag doet. Vaak heb je al namen, foto’s en zelfs de horoscoop van iemand die nog niet eens schuldig is bevonden, terwijl in dezen de schuld wel bewezen is.”

Verder had hij het onder meer over “werkstrafjes”, die de Reuzegommers kregen. Op Twitter herhaalde hij even later zijn betoog.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

LEES OOK. Sammy Mahdi trekt fel van leer tegen ‘heksenjacht’ op Acid: “Zijn straf kan blijkbaar bijna hoger oplopen dan die van Reuzegommers”

Op Radio 1 nam hij vrijdagochtend geen gas terug, ook niet na de kritiek van collega-politici en advocaten die er was gekomen op zijn video. “Het punt dat ik vooral maak, is dat als men kijkt naar de berichtgeving over veroordeelden en verdachten dat geval per geval soms heel anders ingevuld wordt. In bepaalde gevallen krijg je naam, voornaam en het dorp waarin de persoon woont, in andere gevallen is er heel strikte naleving van de privacy. Daar zit geen lijn in.”

Dat er een deontologische code bestaat in de journalistiek en redacties die naleven, overtuigt Mahdi niet. “Je zou denken dat die lijn vrij helder en consequent wordt toegepast, maar in de praktijk moet ik vaststellen dat het niet zo is. We moeten daar als maatschappij over nadenken, want het is duidelijk dat er frustratie over leeft bij de mensen.”

“Wat ik doe”, zei Mahdi nog, “is de discussie aangaan over welke strafmaat wanneer van toepassing is. Ik wil hier niet de klok terugdraaien, want je moet een beslissing van de rechter zien na te leven. Maar je gaat het gevoel van klassenjustitie niet wegnemen door ACID te blokkeren.” Het is aan de politiek om het maatschappelijk debat te voeren over welke strafmaat wanneer de juiste is, aldus Mahdi.

Mahdi vindt niet dat hij met zijn video olie op het vuur gegooid heeft, zoals onder meer enkele advocaten van de Reuzegommers zeiden. “Volgens mij lag er al heel wat olie rond dat vuur.”

LEES OOK. “Waarom geven jullie hun namen niet?” “Dit is klassenjustitie.” “Waarom krijgen ze zo’n lichte straf?” Wij beantwoorden de vragen na heisa rond proces-Reuzegom