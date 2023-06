Man beweert tijdens vakantie dat hij “geboren werd” om met brommer te rijden, maar bewijst het tegendeel zodra hij gas geeft

Toeristen huren vaak een brommer of scooter om zich snel en relatief goedkoop te kunnen verplaatsen tijdens hun reis. Maar zo’n ding besturen is soms makkelijker dan het lijkt. Dat was echter geen probleem voor Scott, die met zijn vriendin Elizabeth in het Mexicaanse Tulum verbleef. De Amerikaan beweerde bij hoog en laag dat hij zich volledig op zijn gemak voelde op zo’n brommer en ging zelfs zo ver dat hij “geboren was” om achter het stuur te zitten. Hij bewees echter het tegendeel zodra hij gas gaf, tegen een plant botste en de eigenaar van de Airbnb 200 dollar moest betalen om de bloembak te vervangen.