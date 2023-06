Opvallend veel fans klagen over geheugenverlies na concert van Taylor Swift

Een optreden van drie uur en meer dan veertig liedjes bijwonen van je idool en je er naderhand weinig of niets meer van herinneren. Heel wat fans van Taylor Swift beweren dat het hen is overkomen.

De voorbije dagen zijn heel wat Swifties - zoals de fans van de Amerikaanse popzangeres worden genoemd - in hun pen gekropen op social media nadat ze een concert uit de Eras-tour hadden bijgewoond. De ene heeft het over een “buitenlichamelijke ervaring”, de andere beweert dan weer een “droomachtige staat” te hebben bereikt. Maar één ding keert vaak terug in de getuigenissen: het schuldgevoel dat ze voelen omdat ze zich nog weinig of geen belangrijke momenten uit het optreden meer voor de geest kunnen halen.

Het is echt opvallend hoeveel fans beweren te lijden aan ‘post-concert-geheugenverlies’ en psychologen spreken hen niet eens tegen. Volgens experts kan het fenomeen verklaard worden door twee zaken: emoties en tijd.

Hoewel amnesie een ernstig symptoom kan zijn, benadrukt dr. Michelle Phillips, hoofddocente muziekpsychologie aan het Royal Northern College of Music, echter dat geheugenverlies na een concert “niet zo eng is als het klinkt”. Volgens haar zal het zelden voorkomen dat fans zich helemaal niet meer herinneren dat ze bij een concert aanwezig waren. “In feite is het waarschijnlijk een van de dingen die ze zich de rest van hun leven zullen herinneren”, zegt ze. “Het blijkt gewoon dat ze sommige aspecten van het evenement in hun geheugen coderen en andere niet.”

Philips verwijst naar het oude gezegde “de tijd vliegt als je plezier hebt”. “Als fans opgewonden en zo ondergedompeld in een moment zijn, kunnen ze het gevoel hebben dat de tijd plotseling is verstreken en dat ze niet alles wat ze hebben gezien, gehoord of gevoeld goed hebben kunnen verwerken.”