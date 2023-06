Warenhuisketen Jumbo wil volledig stoppen met topsport: na dit seizoen geen sponsor meer van Max Verstappen en GP Zandvoort

De sportsponsoring door Jumbo kwam afgelopen jaar in een negatief daglicht te staan door het onderzoek van het Openbaar Ministerie naar voormalig Jumbo-baas Frits van Eerd. Hij werd in september opgepakt omdat hij verdachte is in een witwaszaak. Het OM zei eerder dat de witwaspraktijken plaatsgevonden zouden hebben via onder meer vastgoedtransacties, autohandel en sponsoring in de motorcross.

Daarnaast krijgt wieler- en schaatsploeg Jumbo-Visma mogelijk ook al na dit seizoen een andere hoofdsponsor. Dit contract loopt tot eind volgend jaar, en zal gerespecteerd worden, maar Jumbo staat open voor een eerder afscheid als hoofdsponsor als een andere grote sponsor al na dit seizoen wil instappen. De supermarkt wil volledig stoppen met het sponsoren van topsport.