3 boegbeelden van voetbalclub Ware Vrienden Wijer zwaaien af

Voor de leden en sympathisanten van voetbalclub Ware Vrienden Wijer was de laatste wedstrijd van het seizoen heel bijzonder. Drie clubiconen zwaaiden af en werden gehuldigd voor hun jarenlange inzet.

In januari, tijdens de uitreiking van de gemeentelijke sport prijzen, werd de club zelf al in de bloemetjes gezet voor het 50-jarig bestaan. Enkele clubiconen werden toen ook gehuldigd voor hun jarenlange inzet. En dat gebeurde ook bij de laatste match van het seizoen. Nico Hansen, al 30 jaar lid, speelde zijn laatste match. Geert Bogaerts, al 25 jaar actief, heeft dan weer zijn laatste wedstrijd gefloten en bergt zijn scheidsrechtersfluitje op. Noël Philippaerts, al 40 jaar lid, nam voor het laatst plaats achter de tapkraan in de kantine. De drie heren kregen uit waardering voor hun inzet een ingekaderd shirt met daarop een mooi dankwoord. “Uiteraard zullen de drie voor altijd ‘Een Ware Vriend’ van de club blijven”, zo voegt het bestuur daar nog aan toe. len