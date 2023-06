Finale NBA is vannacht begonnen! Denver verslaat Miami dankzij een alweer indrukwekkende Nikola Jokic

© USA TODAY Sports via Reuters Con

Denver heeft met de hulp van Nikola Jokic - die een triple double scoorde van 27 punten - donderdagnacht Miami verslagen (104-93) tijdens de eerste match van de NBA-finale. De wedstrijd vond plaats in de Ball Arena, in Denver.

De thuisploeg kreeg het nooit echt lastig en kon het zichzelf permitteren om sterspeler Nikola Jokic pas op drie seconden van het einde van het eerste quarter zijn eerste punten te zien scoren. Toch zou Jokic uiteindelijk de wedstrijd beëindigen met een triple-double: 27 punten, 10 rebounds en veertien assists. “Het belangrijkste is dat we gewonnen hebben”, zei de Servische center na de wedstrijd. “Ik heb mijn job gedaan, net als iedereen in de ploeg.”

Grote leute in de nabeschouwing. — © Getty Images via AFP

En gelijk had hij want naast Jokic stonden ook Jamal Murray (26 punten), Aaron Gordon (16) en Michael Porter Jr. (14) vaak op de juiste plaats.

Bij de Heat overheerste ontgoocheling. Sinds het begin van de playoffs was het nog maar de eerste keer dat ze de eerste wedstrijd verloren. Vooral sterspeler Jimmy Butler bleef met 13 punten in gebreke. Met zes op veertien gelukte pogingen speelde hij één van zijn minste wedstrijden van het lopende seizoen. Ploegmaat Bam Adebayo kende minder last van titelstress. Hij scoorde 26 punten maar dat volstond niet om de thuisploeg het vuur aan de schenen te leggen.

De Nuggets, op zoek naar hun eerste titel, zijn zondag opnieuw gastheer in de tweede wedstrijd. Het eerste team dat vier wedstrijden wint, wordt gekroond tot kampioen.