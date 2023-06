Will Tura heeft beginnende alzheimer en neemt afscheid met laatste single

In een interview met zijn schoonzoon Luk Alloo vertelde Tura vrijdagochtend op Radio 2 waarom zijn nieuwe single - Als ik terugkijk, met Bart Peeters - zijn allerlaatste wordt. “Ik heb beginnende alzheimer en ik moet ertegen vechten”, zei hij. “Ik voel en begrijp dat niets blijft duren en ik wil het op een verstandige manier naar buiten brengen. Zodat mensen beseffen: Will weet wat hij wil, en als hij het zo ziet, dan moet hij het zo doen.”

Will Tura. — © Kioni Papadopoulos

De 82-jarige keizer van het Vlaamse lied heeft het moeilijk om het te zeggen, voegde hij er nog aan toe. “Het ligt heel gevoelig.” Tura kondigde eerder al aan dat hij zou stoppen met optreden. De reden gaf hij tot nu niet. In een persmededeling bevestigt zijn management wat Tura zei. “Een tijdje terug werd er alzheimer bij Will vastgesteld: dat is de meest voorkomende vorm van dementie”, staat daarin. “Will gaat al zijn krachten nodig hebben om zich zo goed mogelijk te verzetten tegen zijn ziekte en de symptomen zo lang mogelijk te onderdrukken.”

Will Tura is een naam als een klok in de Vlaamse muziekwereld. Hij scoorde enorm veel hits, van Hoop doet leven over Eenzaam zonder jou tot Mooi ’t leven is mooi, en recent maakte Studio 100 nog de musical Vergeet Barbara over zijn ongeëvenaarde carrière.