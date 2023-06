Limburg United en Charleroi goed op weg naar halve finale BNXT play-offs

Geen Ferdinand Zylka bij Telenet Giants Antwerp. De Duitse forward sukkelt met een knieblessure. Nog een rotatie minder, met nog steeds Roby Rogiers (ellenboog) in de ziekenboeg, bij de Sinjoren die wel de studieronde controleerden (4-8) maar tegen een gretiger Charleroi al snel achter de feiten aanholden. Geen fut in defense en een zwakke shotselectie maakten dat de Spirous overnamen: 14-10. Na 25-13 ging het via Jhivvan Jackson naar een 27-18 voor de Carolo’s. Eventjes een Antwerpse remonte (29-25) maar dan was het weer aan Charleroi dat de laksheid van de Giants onmiddellijk afstrafte. Rafael Lisboa en Milan Samardzic gaven steun aan Jhivvan Jackson en de Spirous liepen met vele driepunters en snel basketbal weg naar een 45-30 bonus halfweg. Ook in het derde kwart weinig inspiratie bij de Giants. De shots vielen niet en zelfs wanneer Nathan Kuta bij Charleroi met een blessure eventjes uit de partij verdween was er van een Antwerpse terugkeer geen sprake. Ex-Giant Yoeri Schoepen vuurde driepunters af: 56-41. De Giants begonnen het laatste schuifje met een 64-48 achterstand. Thijs De Ridder probeerde nog het tij te keren, maar enerzijds de shotselectie (24 op 64 shots en 7 op 30 driepunters) en anderzijds een totaal gebrek aan defensieve punch maakte dat Charleroi doordrukte naar verdiende 85-67 winst. De halve finale is zo goed als binnen voor de Spirous. Een sterke Jonas Delalieux (22 punten, 7 rebounds), Myles Cale (14 punten, 6 rebounds) en Alex Stein (21 punten, 9 assists) stuwden Limburg United na een 48-32 bonus halfweg naar 72-50. Ook in het slotkwart gaven de Limburgers in de Alverberg in Hasselt geen krimp en realiseerden een schitterende overwinning.

Charleroi-Telenet Giants Antwerp 85-67

Kwarts: 27-18, 18-12, 19-18, 21-19

Charleroi : Fogang 0, Libert 3, Lisboa 19, Prepelic 4, Izaw Bolavi 2, Kuta 8, Jackson 24, Makwa 10, Schoepen 6, M. Samardzic 9

Telenet Giants Antwerp: Anderson 15, Bradford 13, Marinkovic 3, Mwema 5, Upshaw 15, Smout 5, Van Cleemput 5, D’Espallier 6, De Ridder 9

Limburg United-Groningen 87-67

Kwarts: 26-19, 22-13, 23-13, 16-19

Limburg United: Cale 14, Delalieux 22, Desiron 13, Hammonds 6, Stein 21, Lesuisse 6, Dedroog 0, Dammen 0, De Zeeuw 5

Groningen: Magdevski 7, Gaddefors 7, Brandwijk 6, Branch 14, Mounce 18, Williams 3, Hollanders 6, Olisemeka 6