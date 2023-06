Dimitri Van den Bergh en “ongeziene dartshype” veroveren nu ook de VS: iedereen wil een stukje van de wereldtoppers

Het dartscircuit is deze week neergestreken in de Big Apple. Daar vinden de komende twee dagen (2-3 juni) de US Darts Masters plaats, mét Dimitri Van den Bergh. En alles in de VS is groots, dus ook de hype rond de edele pijlsport zo blijkt.

De US Darts Masters zijn een manche van de World Series. Dat is een reeks invitatietoernooien over de hele wereld (er wordt ook in onder anderen Australië en Qatar gespeeld) waarbij acht wereldtoppers het opnemen tegen acht lokale darters. Doel is het darts te promoten bij het publiek dat nog niet zo bekend is met de sport, zoals de Britten en Nederlanders.

En dus houdt de Professional Darts Corporation (PDC) voor het tweede jaar op rij halt in het befaamde Madison Square Garden in New York. Met een indrukwekkend deelnemersveld van wereldkampioen/titelverdediger Michael Smith, Michael van Gerwen, Gerwyn Price, Peter Wright, Rob Cross, Luke Humphries, Nathan Aspinall én Dimitri Van den Bergh.

Onze landgenoot won vorig jaar twee manches (in Kopenhagen en Amsterdam) en ging als eerste reekshoofd naar de World Series Finals. Nu neemt ‘The DreamMaker’ het op tegen JT Davis in ronde één. Bij winst wacht een confrontatie met Rob Cross, de nummer vijf van de wereld.

© PDC

Het is voor Van den Bergh zijn eerste Amerikaanse trip en dus is hij door het dolle heen. “Dit is een droom die uitkomt”, zei hij tijdens een van zijn vele mediaverplichtingen. “Ik ben altijd al een fan geweest van dit land. Nooit eerder kon ik naar hier komen en dat is het leuke aan onze sport, het brengt je op plaatsen waar je anders misschien niet zo snel komt. Ik kijk er enorm hard naar uit om het podium in deze iconische zaal te betreden.”

De Antwerpenaar boekte dit seizoen nog geen toernooizege, maar won onlangs wel de laatste manche van de Premier League. “Qua constantheid die ik het best oké, maar vanaf nu kan ik opnieuw gaan trainen. Dat ga ik dan ook veel doen tot het einde van het seizoen. Ik ben benieuwd wat er nog gaat komen”, klinkt het.

Van den Bergh stak maandag al de Atlantische Oceaan over, samen met zijn manager. Uiteraard bezocht hij bekende plaatsen als Times Square. Maar veel tijd voor sightseeing had de nummer 10 van de wereld niet. Van den Bergh ging basketten met Price, moest een optreden op de radio maken met Wright en verscheen op de televisie aan de zijde van Aspinall.

Ook zijn collega’s wisten wat te doen in de VS. Zo ging Van Gerwen darten in de metro en stond hij een pijltje te gooien op Times Square. Daar hangt ook al een hele week een scherm met de affiche van de USA Darts Masters. Verder gingen Price en Humphries American Football spelen. Niet onlogische want ‘The Iceman’ is een ex-rugbyspeler.

Hype

“De hype is enorm daar”, weet Sky Sports-commentator Laura Turner. “Het is niet dat er vroeger geen toernooien in de VS waren, maar dit is echt ongezien. Ze hebben er echt veel goesting in. Ik weet uit ervaring dat veel Amerikanen darts spelen. Ze hebben geen échte wereldtoppers, maar er komen steeds meer spelers piepen. Denk aan Leonard Gates, Danny Baggisch, Jules van Dongen… Meer en meer mensen zijn ermee bezig.”

De WK-finale tussen Smith en Van Gerwen, met die iconische negendarter, heeft het dartsvuur in de VS helemaal aangewakkerd. “Die hele episode ging de hele wereld en kwam dus ook terecht in de VS. Plots werd darts daar een topic, op televisie. Net als toen Fallon Sherrock als eerste vrouw een WK-match won. En nu gaan ze weer darten in de bekendste arena van de wereld, die helemaal vol zal zitten. De PDC bereikt een nieuw publiek en dat is top voor de sport. Darts is echt aan het boomen. Ja, in België, maar ook elders in de wereld. Het is te gek.”

© AFP