Limburg United neemt optie op halve finale na zege tegen Groningen: “Maar zullen die bonus van twintig punten nodig hebben”

Na een gelijkopgaande start (7-7 na 3’) sloeg United een kloof via Cale: 22-16. Delalieux zorgde voor een 10-puntenkloof bij 38-28 (17’). Stein (3x3) driepunterde Limburg naar 46-32, waarna Desiron de ruststand vastlegde: 48-32. “In de eerste drie quarters werden de taken prima uitgevoerd. Mijn starting five voelde de match goed aan en zat in een prima flow. Daardoor wisselde ik vandaag niet zo veel”, gaf coach Westphalen mee. “Ik ben die jongens dan ook blijven brengen, al ben ik ook best tevreden met de energie die de wisselspelers brachten als ze invielen.”

Controle

In de tweede helft ging de thuisploeg op zijn elan verder. Zowel aanvallend als verdedigend behield het de controle over de wedstrijd. De Amerikaanse tandem Cale-Stein scoorde naar hartenlust: via 63-41 (25’) kwam er bij 74-48 (32’) het grootste verschil op het bord. Groningen milderde met enkele bommen (78-58) waarna coach Westphalen een time-out nam. De Zeeuw zorgde met een driepunter voor 80-58, maar de Nederlanders verkleinden de kloof opnieuw tot onder de 20 punten (85-67). Topschutter Delalieux had echter het laatste woord: 87-67.

“In de slotfase nam ik verschillende time-outs, omdat de vermoeidheid wat begon toe te slaan”, gaat Westphalen verder. “Zo trapten we niet in de val van Groningen. Ook al lieten we ons op een paar verkeerde acties betrappen. Toch behielden we het overzicht. Het komt er nu op aan om voldoende rust te nemen voor de terugmatch van zaterdag. De twintig punten bonus zullen we nodig hebben. Het is nooit een geschenk om in de Martini Plaza te gaan spelen. In de kleedkamer heb ik gezegd dat we met dezelfde attitude naar Groningen moeten trekken. Ik verwacht van mijn spelers dat ze daar hetzelfde spel proberen te brengen en voor winst gaan.”

QUARTERS: 26-19, 22-13 (48-32), 23-16 (71-48), 16-19.

HUBO LIMBURG UNITED: CALE 9+5, DELALIEUX 14+8, DESIRON 4+9, HAMMONDS 3+3, STEIN 14+7, Lesuisse 4+2, De Zeeuw 0+5, Dedroog 0+0, Dammen 0+0.

DONAR GRONINGEN: MAGDEVSKI 2+5, GADDEFORS 2+5, BRANDWIJK 6+0, BRANCH 11+3, MOUNCE 4+14, Hollanders 3+3, Olisemeka 4+2, Williams 0+3, Schaftenaar 0+0.