Na zoektocht van twee jaar: Jennifer Lopez en Ben Affleck vinden dan toch eindelijk hun droomvilla

Jennifer Lopez (53) en Ben Affleck (50) streefden dan ook qua vastgoed naar de perfectie. In het begin had men alle tijd maar nu begon de situatie toch wel nijpend te worden. Vlak nadat alle documenten officieel in orde waren gebracht werden al de verhuiswagens gespot op de oprit van de villa. Het stulpje in Beverly Hills, in een van de allerduurste wijken, bleek zowaar een koopje te zijn want de vraagprijs bedroeg 75 miljoen dollar. Het koppel heeft dus nog 15 miljoen dollar van de vraagprijs gekregen. Opmerkelijk is dat de villa enkele jaren geleden ook al op de markt stond, en toen er liefst 135 miljoen dollar voor gevraagd werd. Waarom de prijs nu zoveel lager lag is niet bekend.

Het nieuwe optrekje van het celebritykoppel telt maar liefst 12 slaapkamers, het dubbele aantal badkamers en opmerkelijk ook 15 openhaarden. Het domein telt 45.000 m², en bevat tevens een thuisbioscoop, privé wellnessruimte en zelfs een haar- en nagelsalon en een boksring. Dubbel hekwerk zorgt ervoor dat pottenkijkers op ruime afstand blijven. Onlangs kochten Beyoncé en Jay-Z al het duurste huis van Californië voor 200 miljoen dollar.