Enkele Genkies van supportersclub KRC Centrum poseerden gisteren al eens aan de Lourdesgrot in Wiemesmeer waar ze vandaag naartoe wandelen om te bidden voor titelwinst. — © Tom Palmaers

Genk

De Genkies leven in spanning naar de titelstrijd van zondag toe. “We gaan te voet naar de Lourdesgrot van Wiemesmeer om kaarsjes te branden”, klinkt het bij supportersclub KRC Centrum in Genk. “Alle middelen die kunnen helpen voor de overwinning zetten we in.”