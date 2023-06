Meest gedecoreerde soldaat van Australië blijkt oorlogsmisdadiger: “Ongewapende burger van klif geschopt”

Roberts-Smith is de meest gedecoreerde soldaat van Australië die nog in leven is en heeft de hoogste medaille voor dapperheid – de Victoria Cross – gekregen voor zijn tijd als soldaat. Allemaal goed om als een held beschouwd te worden. Maar die reputatie viel aan diggelen toen de kranten The Age, The Sydney Morning Herald en The Canberra Times in 2018 een reeks artikelen publiceerden waarin de man werd afgeschilderd als een pestkop en een liegende moordenaar.

In de artikelen beschuldigden de kranten Roberts-Smith van zeer ernstige oorlogsmisdaden toen hij naar Afghanistan was uitgezonden. Zo zou hij de ongewapende burger Ali Jan hebben vermoord. Ali Jan was al geboeid en werd door Roberts-Smith in de borstkas getrapt, waardoor hij tien meter diep in een klif viel. Hij raakte zwaargewond, maar overleefde de val. Toen hij probeerde op te staan, waren de Australische soldaten echter al bij hem en beval Roberts-Smith een soldaat om Ali Jan dood te schieten.

Prothesebeen als drinkbeker

Daarnaast zou Roberts-Smith ook een man met een prothesebeen hebben vermoord met een machinegeweer. Het slachtoffer was samen met een oude man aan het schuilen in een grot. Toen ze ongewapend naar buiten kwamen en zich overgaven, beval de militair een andere soldaat om de oude man dood te schieten, waarna hij de man met beenprothese op de grond duwde en met een machinegeweer op hem schoot. De prothese nam Roberts-Smith daarna mee naar Australië, waar hij andere soldaten aanmoedigde om die als drinkbeker te gebruiken. (lees verder onder de foto)

© AFP

Volgens Roberts-Smith was het allemaal onzin en beeldden de kranten hem onterecht af als een crimineel. Hij klaagde hen aan voor laster en eiste meerdere miljoenen aan Australische dollars. Wat volgde, was een rechtszaak die meer dan honderd zittingen telde en langer dan een jaar duurde. Inwoners van de Afghaanse dorpen waar Roberts-Smith gemoord zou hebben en andere soldaten werden door de rechter gehoord.

Uiteindelijk oordeelde de rechter dat Roberts-Smith wel degelijk de oorlogsmisdaden pleegde. Zelf was de soldaat niet aanwezig op de zitting: hij verbleef op Bali. Nick McKenzie, een van de journalisten die de artikelen publiceerde, is in ieder geval blij met de uitspraak. “Vandaag is er een beetje gerechtigheid voor de Afghaanse slachtoffers van Ben Roberts-Smith”, klinkt het. “Ali Jan was een vader. Ali Jan was een echtgenoot. Hij werd van een klif getrapt door Ben Roberts-Smith, die deelnam aan zijn moord. Er is een klein beetje gerechtigheid voor hem.”

Ruim 21 miljoen

Roberts-Smith zal waarschijnlijk alle kosten van de rechtszaak moeten betalen. Die worden geschat op 35 miljoen Australische dollar (ruim 21 miljoen euro). Hij heeft ook nog andere rekeningen van de rechtszaak openstaan. Zo heeft hij geld van zijn werkgever geleend om het proces te kunnen bekostigen. Het gaat om zo’n 2 miljoen Australische dollar (1,2 miljoen euro). Wat er met zijn onderscheidingen zal gebeuren, is nog niet duidelijk.