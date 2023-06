Twente verslaat Heerenveen in heenmatch halve finales Conference League Play-offs

FC Twente heeft donderdagavond in zijn heenwedstrijd van de halve finales in de Nederlandse Conference League Play-offs een goede uitgangspositie verworven op het veld van sc Heerenveen. De confrontatie in Friesland draaide in extremis uit op een 1-2 overwinning.

De Tukkers, die vijfde werden in de eindklassering van de Nederlandse eerste klasse, klommen op voorsprong in het Abe Lenstra Stadion door toedoen van Vaclav Cerny (19.), afgelopen weekend op de slotspeeldag in de 3-1 zege tegen zijn ex-ploeg Ajax nog de kwelduivel van dienst met een doelpunt en een assist. Heerenveen, achtste in de eindstand, sloeg in de blessuretijd van de eerste helft terug via Thom Haye (45.+1), waardoor beide teams met een gelijke stand de kleedkamers opzochten. Na de pauze leken geen goals meer te vallen, maar dat was buiten voormalig Lommel-aanvaller Manfred Ugalde (90.+3) gerekend.

Anas Tahiri en Antoine Colassin kregen een basisplaats bij de gastheer. Tahiri speelde de volledige wedstrijd, terwijl Colassin een kwartier voor tijd plaats ruimde voor Che Nunnely.

In de Conference League Play-offs bikkelen de nummers vijf tot en met acht uit het reguliere luik van de Eredivisie om het laatste Europese ticket. Nummer zes Sparta Rotterdam en nummer zeven FC Utrecht geven elkaar partij in de andere halve finale. Hun heenmatch staat later op de avond (21u) op het programma. De terugwedstrijden van beide duels worden zondag afgewerkt. De uiteindelijke eindwinnaar zal volgend seizoen instromen in de tweede voorronde van de Conference League.