Voor 149 euro kan je komend seizoen alle eigen concerten en voorstellingen in CC De Bogaard meepikken. Onder meer op het programma: Kommil Foo. — © Frank Emmers

Sint-Truiden

Een abonnement voor een cultuurcentrum waarmee je alle eigen concerten en voorstellingen van dat seizoen kan meepikken. Prijskaartje: 149 euro. Het is een experiment van CC De Bogaard in Sint-Truiden. “Zo hopen we weer volle zalen te lokken na de moeilijke coronajaren.”