Thierry Neuville start met derde plaats in Rally van Sardinië: “We staan voor een grote uitdaging”

Thierry Neuville (Hyundai i20) en zijn copiloot Martijn Wydaeghe zijn donderdag derde geworden in de openingsproef van de Rally van Sardinië, zesde manche in het wereldkampioenschap. In Cabu Abbas, nabij Olbia, legde de 34-jarige Neuville de 3,23 kilometer af in 2:25.4. Zijn Finse teamgenoot Esapekka Lappi deed het een halve seconde sneller. De Estlander Ott Tänak (Ford Puma) zette de tweede tijd neer, op twee tienden van Lappi.

Wereldkampioen en WK-leider Kalle Rovanpëra (Toyota Yaris)) werd in de openingsproef vijfde op 1.2, net voor zijn Franse teamgenoot Sébastien Ogier, die dit jaar maar een gedeeltelijk programma rijdt, maar wel al won in Monte-Carlo en Mexico. Copiloot Nicolas Gilsoul loodste de Fransman Pierre Louis Loubet (Ford Puma) naar een negende tijd, op 2.1. Grégoire Munster en Louis Louka (Ford Fiesta) zijn op 9.4 dertigste.

De rally gaat vrijdag voort met twee lussen van telkens drie klassementsritten, waarbij het uitkijken is naar de derde en zesde klassementsrit, met 49,9 kilometer is die de langste die in jaren georganiseerd wordt. Zaterdag worden er twee lussen van telkens vier ritten gereden. Zondag wordt de kortste wedstrijddag met vier ritten.

© Hyundai Motorsport GmbH / Austral

“We staan voor een grote uitdaging en gaan ons uiterste best doen”, verklaarde Neuville na de eerste KP. “De voorspelde regen kan er een beetje een loterij van maken, maar het zijn mooie etappes. We gaan er het beste van maken.”

Neuville, vijfde in de WK-stand, won de Rally van Sardinië in 2016 en 2018 en stond er nog vijf keer op het podium (2e in 2013 en 2020, 3e in 2015, 2017 en 2021). Vorig jaar moest hij na een crash opgeven toen hij in achtste positie reed.