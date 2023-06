32-jarige Alexander Vantyghem is sinds drie weken de nieuwe CEO van Cercle Brugge: “We moeten zelfbedruipend worden”

Cercle Brugge heeft niet alleen op het veld de jongste ploeg van de Jupiler Pro League, dat is ook het geval in de bestuurskamer. Sinds een paar weken is er ook een nieuwe CEO. De leiding in Brugge ligt tegenwoordig in handen van de 32-jarige in Gent wonende West-Vlaming Alexander Vantyghem.

Je bent jong en je wilt wat. Dan moet je bij Cercle Brugge zijn. Alexander Vantyghem waaide drie jaar geleden binnen bij de Vereniging als jonge jurist. Een doorgroei-job, want zijn voorganger zit nu bij Anderlecht en zelf is Vantyghem nu de grote baas in Brugge, als opvolger van de naar Monaco vertrokken Ben Lambrecht.

Vantyghem is afkomstig uit Ledegem, maar woont nu in Gent. “Ik studeerde in Gent en mijn vrouw is afkomstig uit Sint-Denijs-Westrem.” Voetballen deed hij vroeger bij Moorsele, maar pas als jonge jurist geraakte hij in eerste klasse. Niet op het veld, maar in de bestuurskamer, want via een Brussels advocatenkantoor waar hij werkte kreeg hij op vraag van KV Kortrijk-eigenaar Tan een zitje als zijn vertegenwoordiger in het bestuur. Dat beviel hem wel en toen Cercle op zoek was naar een legal officer, hapte Vantyghem toe. “Marc Vanmaele was toen nog CEO en ik wist dat hij geen vijftien jaar meer zou blijven.” Vanmaele vertrok echter vroeger dan verwacht, maar de tijd was toen nog niet rijp om al meteen de grote baas te worden. “Ik was toen echter al ambitieus en wilde dit graag, maar er is mij toen ook niks gevraagd.”

Ben Lambrecht, de gewezen topman van Coca-Cola kwam, maar ook hij vertrok eind vorig jaar plots naar Monaco. Het duurde nadien vijf maanden alvorens in het prinsdom de knoop werd doorgehakt en Vantyghem na een paar gesprekken de voorkeur kreeg op Pascal Platteau, ook ex-Coca-Cola en nu nog altijd financieel directeur bij Cercle.

Drie targets

Na drie weken heeft Vantyghem al een aardig beeld van wat hij wil bereiken en wat zijn prioriteiten zijn. Hij schuift zelf drie targets naar voor. “Vooreerst wil ik dit topseizoen kapitaliseren en de inkomsten omhoogduwen door meer volk naar het stadion te krijgen en meer sponsoring binnen te halen. Het jaarlijkse tekort moeten we verkleinen en Cercle meer zelfbedruipend maken. Dat kan ook door transfers en dat en is meteen mijn tweede punt: we moeten absoluut de juiste prijs krijgen voor spelers die we verkopen. En ten derde is er ook het stadiondossier en de bouw van een nieuw trainingscomplex.”

Vantyghem probeert meteen duidelijk te zijn. “Dat nieuwe stadion zal er niet onmiddellijk zijn, maar we koppelen het wel helemaal los van Club Brugge. Het is ooit anders geweest, maar de relatie met de stad is momenteel heel goed en we willen dat zo houden. Als Club Brugge vroeg of laat groen licht krijgt, willen wij niet uit de lucht vallen en ons eigen verhaal schrijven.”

Het nieuwe trainingscomplex kan er veel vroeger komen en dat moet op de Gulden Kamer in Sint-Kruis komen, waar ook de Cercle Ladies spelen. Er zal wel een oplossing moeten komen voor het gebruik van gemeenschappelijke vertrekken. Met stad Brugge bereikte Cercle wel al een overeenkomst.

Geen verkoop

Het gaat dus vooruit en dat ziet Vantyghem graag gebeuren. “Ik zit hier nu drie jaar en seizoen na seizoen maken we progressie. In mijn eerste seizoen waren er nauwelijks spelers in de voorbereiding en zie waar we nu staan. We werden zesde en slechts één speler is einde contract. Dit mag geen toevalstreffer zijn, maar we willen dit jaar na jaar realiseren.”

De nieuwe CEO wil ook nog eens onderstrepen dat Cercle niet te koop staat. “Toen die geruchten werden gelanceerd, zat ik juist in Monaco en daar verzekerde men mij dat er geen sprake is van een mogelijke verkoop, integendeel. De eigenaar wil ook investeren in onze nieuwe trainingscomplex. En ik heb ook zekerheid gevraagd. Ik heb een vrouw en twee dochtertjes, dacht je nu echt dat ik hier zou instappen als Cercle verkocht zou worden?”