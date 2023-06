Niet vies van grootspraak en “enorm competitief”: amper 16-jarige Russin Mirra Andreeva schittert op Roland Garros

De Russische nummer één van de wereld bij de junioren versloeg in de tweede ronde in Parijs de Française Diane Parry (WTA 79) in twee sets met 6-1 en 6-2. De partij duurde een uur en zeventien minuten. In de volgende ronde neemt Andreeva het op tegen Coco Gauff (WTA 6), de Amerikaanse runner-up van vorig jaar. Die won makkelijk van de Oostenrijkse Julia Grabner (WTA 61).

De jonge Russin begon aan haar sprookje in de kwalificatierondes. In de laatste voorronde versloeg ze de Colombiaanse Camila Osorio (WTA 86) in twee sets met 7-6 (10/8) en 6-4. Osorio, die later werd opgevist als lucky loser, geraakte wel nog door de eerste ronde maar in de tweede was Elise Mertens te sterk. Andreeva speelde vervolgens haar eerste wedstrijd op een grandslamtoernooi, die ze meteen ook overtuigend won. Na amper 56 minuten werd de Amerikaanse Alison Riske-Amritraj (WTA 85) met 6-2 en 6-1 naar huis gestuurd.

De Russin, die begin april slechts 312e stond op de WTA-ranking, heeft nu 22 van haar 24 wedstrijden dit seizoen gewonnen, waarvan de meeste in het ITF-circuit.

“Sister Act”

Bij de New York Times wrijven ze zich al in de handen. De 16-jarige Mirra heeft namelijk een oudere zus, de 18-jarige Erika (WTA 147). Zij verloor spijtig genoeg in de eerste ronde, in drie felbevochten sets van Emma Navarro (WTA 74). De Amerikaanse krant ziet er nu al een nieuwe ‘Sister Act’ in, in navolging van Serena en Venus Williams.

Alles begon voor de twee in Siberië, waar mama Raisa verliefd werd op tennis na de winst van Marat Safin op de Australian Open in 2005. Nadat Mirra vanaf haar zesde al stevig begon te kloppen, verhuisden de Andreeva’s naar Sochi en later naar het Franse Cannes. Op haar achtste haalde Mirra de halve finale op een toernooi bij de U12 en werd ze gespot door een talentscout.

“Mirra was best klein, maar ze speelde met pit en vechtlust”, vertelt Juan Acuna Gerard bij The New York Times. “Ze holde achter elke bal aan en die houding maakte het grote verschil voor ons. Onze scout zei: Dit meisje is speciaal, enorm competitief.”

Vorige maand klopte Andreeva top 20-speelster Beatriz Haddad Maia op het toptoernooi in Madrid. Amper twee tennissters waren ooit jonger om dergelijke prestatie neer te zetten, waaronder haar volgende opponente Coco Gauff. En dat voor een tiener die speelt zonder plan. “Als ik voel dat ik een dropshot moet doen, ook al lijkt het niet het moment, dan doe ik het gewoon. Ik kan dat niet uitleggen”, zei de Russin.

Aan zelfvertrouwen geen gebrek bij Andreeva. “Waar ik van droom? Wel, Novak Djokovic zit aan 22 grandslamzeges, of 23? Ik wil er 25 winnen als dat mogelijk is. Voor nu ga ik gewoon tennissen, door elke match die ik speel te winnen. Mijn idool? Dat is altijd al Roger Federer geweest. Al is daar sinds Roland Garros van vorig jaar Rafael Nadal bij gekomen. Ik wil Novak echter niet beledigen of zo (lacht). Dus kom, ze staan alle drie op de eerste plek. Maar weet je wat belangrijk is? Niet de diva uithangen en gewoon normaal doen.”

Andreeva deelde ook nog een leuk verhaal met Andy Murray in de hoofdrol. “Ik stuurde hem onlangs een bericht toen hij een toernooi had gewonnen en Andy stuurde me echt iets terug. Hij bedankte me en wenste mij veel succes op Roland Garros. Misschien speel ik daarom zo goed.”