Amber Broos (20) staat straks op Mainstage van Tomorrowland én krijgt eigen show in Waagnatie: “Maar eerst nog blokken voor de examens”

Rijzende ster aan het firmament der elektronische muziek is Amber Broos. De 20-jarige dj uit Leuven lost vandaag haar nieuwe raveplaat, staat komende zomer op de mainstage van Tomorrowland en in het najaar volgt een eigen soloshow in de Antwerpse Waagnatie. In de backstage van dat alles? Haar ouders. “We zijn een super goed team. Van papa heb ik alles geleerd.”