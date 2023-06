Interne wrevel tegen Bouchez groeit: afgang in ‘Special forces’ blijft hem achtervolgen

Un parfum de putsch. Zo omschrijft de Franstalige krant La Libre Belgique de situatie bij de MR, de partij van voorzitter Georges-Louis Bouchez. Het zou er naar een “parfum” van interne opstand ruiken - naar analogie met un parfum de crise: er is (nog) geen crisis, maar het ruikt er al naar.

De onmiddellijke aanleiding is een dossier van het Waals Parlement. Daar zijn de MR-fractieleider en -ministers akkoord gegaan met een aanpassing van de zogenaamde apparentering. Dat is de verdeling van het aantal reststemmen per provincie. Door de aanpassing zouden de kleine partijen zetels kunnen winnen ten koste van een partij als MR.

Vorige week was daarover al stevig gemor binnen de Waalse MR-fractie en op het partijbureau van deze week zou het volgens La Libre Belgique helemaal zijn ontploft. Het Waalse dossier over de apparentering bracht de frustratie over een reeks andere sluimerende problemen naar boven. Dat ging onder meer over de alomtegenwoordigheid van Bouchez in de media ten koste van zijn ministers. Ook zijn mislukte deelname aan het VTM-programma Special Forces kwam aan bod. Hij moest het programma verlaten wegens te weinig fysieke conditie, maar vooral te weinig teamspeler. In de jongste politieke peiling staat MR ook nog eens op verlies.

In de wandelgangen is zelfs sprake van een vervroegde voorzittersverkiezing, nog voor de nationale verkiezingen van 9 juni 2024. Al is de kans klein dat het echt zover komt. De enige partijtopper die Bouchez echt kan uitdagen is ex-premier Sophie Wilmès. Zij is enorm populair bij de MR-achterban. Op de 1 mei-viering van de partij bijvoorbeeld kreeg zij - in tegenstelling tot Bouchez - een minutenlang applaus. Alleen heeft zij eerder al een stap opzij gezet als minister om voor haar zieke echtgenoot te zorgen, en hij is intussen nog steeds niet beter.

Het is niet de eerste keer dat Bouchez in de eigen partij onder vuur ligt. Na de regeringsvorming in 2020 was dat ook al eens het geval. Toen was er veel onvrede over zijn ministerkeuze, wat uiteindelijk leidde tot een tienkoppige raad van wijzen die hij naast zich moest dulden. Zijn grootste criticus was op dat moment toenmalig Waals minister Jean-Luc Crucke, maar die heeft de partij intussen verlaten.

Voorlopig blijft de onvrede beperkt tot un parfum. Bij een volgend incident kan het verder escaleren. Al lijkt Bouchez zich op zijn geliefde communicatiekanaal Twitter voorlopig gedeisd te houden. De vraag is voor hoelang.

