Wim Claes is helemaal gewonnen voor de elektrische vrachtwagen. — © Raymond Lemmens

Sint-Truiden

Ook de vrachtwagen ontsnapt niet aan elektrificatie. Dat blijkt deze week in Brustem, waar de eActros Roadshow van Mercedes-Benz is neergestreken. “Ook wij moeten mee met de vergroening”, zegt de Limburgse transporteur Wim Claes, die investeerde in zijn eerste elektrische vrachtwagen.