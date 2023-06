PRAKTISCHE GIDS BK WIELRENNEN 2023 IN IZEGEM. Knipoog naar Gent-Wevelgem en vlakke finale waar de wind een rol kan spelen

De Belgische Kampioenschappen op de weg voor Dames Elite en Heren Elite met contract vinden plaats op zondag 25 juni 2023 in Izegem. Het parcours is grotendeels vlak en de finale gaat over brede wegen waar de wind een rol kan spelen. De mannen gaan in de aanloop naar de vier lokale ronden twee keer over het duo Monteberg-Kemmelberg, maar met de laatste keer Kemmelberg op meer dan 140 kilometer van de streep is dat slechts een symbolische knipoog naar Gent-Wevelgem.

BK op de weg 2023, praktisch: Waar? Izegem Wie? De mannen Elite en vrouwen Elite, elke prof wordt aan de start verwacht Start: Vrouwen Elite om 10u30, Mannen Elite om 12u op de Grote Markt van Izegem Aankomst: Vrouwen Elite omstreeks 14u, Mannen Elite omstreeks 17u30 in de Ambachtenstraat in Izegem Afstand: 133,7 kilometer voor Vrouwen Elite, 226,5 kilometer voor Mannen Elite Het parcours: vlak

De finale van het BK in Izegem bestaat uit lokale lussen, 4 voor de mannen en 2 voor de vrouwen., die dwars door het stadscentrum lopen en ook deelgemeentes Emelgem en Kachtem aandoen. In het eerste deel van de lokale ronde trekken de renners ook naar het centrum van Ingelmunster. Daarna volgt het parcours vooral brede wegen waar de wind een belangrijke factor kan spelen en het tempo hoog zal liggen.

Voor de renners en rensters aan de lokale ronden beginnen, wacht er eerst een aanloopparcours in de regio rond Izegem: bij de vrouwen iets meer dan 80 vlakke kilometers op brede wegen, waar de wind een rol kan spelen, bij de manen is er met een knipoog naar Gent-Wevelgem een dubbele passage op het duo Monteberg-Kemmelberg, waardoor de aanloop van 120 km bij hen net iets intenser wordt.

Het BK live bijwonen?

Er zijn twee fanzones en drie publiekszones.

Wie de ploegenvoorstellingen en de start van de wedstrijden van dichtbij wil beleven, kan terecht in de fanzone op de Izegemse Grote Markt waar zowel de vrouwen als de mannen starten. Er zijn ook twee passages van de vrouwenwedstrijd en vier van de mannen en je kan er de wedstrijden volgen op groot scherm.

De tweede fanzone is aan de aankomst in de Ambachtenstraat in Izegem. De vrouwen passeren er drie keer, de mannen vijf en ook de finish en de podiumhuldiging van zowel de vrouwen als de mannen kun je er gratis live volgen. Deze fanzone opent om 12u en sluit om 19u.

Verder zijn er langs het parcours drie publiekszones: in Emelgem (Emelgemseplein), Kachtem (Kachtemsplein) en Ingelmunster (Marktplein).

Ook zaterdag al een wielerfeest

Ook daags voor de wedstrijden, op zaterdag 24 juni, staan er festiviteiten gepland. Tussen 15u en 18u is er een gratis koers op rollen op de Grote Markt. In groepjes van vier zullen deelnemers om ter snelst hun ballon moeten laten knappen. . Vooraf inschrijven is niet nodig.

Voor kinderen geboren tussen 2018 en 2021 is er een loopfietsjeswedstrijd op de Grote Markt tussen 16u en 17u. Zij moeten zich vooraf inschrijven op de website van het BK.

Zo ging het er vorig jaar aan toe

Tim Merlier, aan zijn laatste maanden bezig bij Alpecin-Deceuninck, werd vorig jaar in Middelkerke voor de tweede keer Belgisch kampioen na een prangende sprint. Titelverdediger Wout van Aert stond niet aan de start wegens een lichte knieblessure.

Op het biljartvlakke parcours stond een sprint in de sterren geschreven, maar een groep van 14 renners koos het ruime sop. Onder hen Oliver Naesen, Quinten Hermans, Gianni Vermeersch, Brent Van Moer, Bert Van Lerberghe en Eli Iserbyt.

Bij de passage door de Moeren ging het tempo in het peloton -dat dan al zes minuten achterstand telde- omhoog en onder invloed van de wind scheurde de grote groep in twee stukken. Remco Evenepoel liet zich verrassen, net als de troepen van Intermarché-Wanty-Gobert.

Het eerste peloton dichtte het gat met de uitgedunde kopgroep. Kort voor de samensmelting op het lokale circuit in Middelkerke sloeg het noodlot toe voor Alpecin-Fenix: op een rechte weg kwamen uitgerekend Philipsen en Merlier allebei ten val. Het signaal voor onder meer Jasper Stuyven en Yves Lampaert om de sprong naar de kopgroep te proberen maken. Uiteindelijk zouden Merlier en Philipsen vrij makkelijk weer de aansluiting maken.

Bij de hergroepering voorin was het overzicht zoek en werd er slag om slinger gedemarreerd. Sep Vanmarcke raakte weg en tien renners maakten de oversteek: Jasper Philipsen, Fabio Van den Bossche, Tim Declercq, Pieter Serry, Florian Vermeersch, Jasper Stuyven, Tom Van Asbroeck, Stan Dewulf en Tosh van der Sande.

Toen het tweede peloton -met Arnaud De Lie- in de voorlaatste lokale ronde weer kwam aansluiten, draaide Lotto-Soudal het gashendel helemaal open, waarna de voorsprong van de elf leiders slonk. Jasper Philipsen kende opnieuw pech: hij reed lek en werd ingelopen.

Stuyven en Vanmarcke gingen bij het ingaan van de slotronde dan maar in de aanval, hun acht kompanen werden opgeraapt door het peloton.

Op 6 kilometer van de streep was daar plots Remco Evenepoel, die nochtans een groot deel van de wedstrijd in het tweede peloton had gereden. De nationale tijdritkampioen snelde in één ruk naar Stuyven en Vanmarcke, ook Julian Mertens van Sport Vlaanderen-Baloise maakte de sprong.

Evenepoel probeerde nog een tweede keer en kreeg enkele meters, maar Stuyven en Vanmarcke dichtten het gaatje. Met een kleine drie kilometer te gaan was het verhaal van het kwartet uit en hadden we een (uitgedund) peloton vooraan. Enkele renners gingen nog tegen de grond, maar het kwam tot een sprint: daarin bleek Merlier nipt de snelste voor Jordi Meeus en ploegmakker Jasper Philipsen.

De jongste 10 Belgische kampioenen op de weg:

2022 (Middelkerke): Tim Merlier

2021 (Waregem): Wout van Aert

2020 (Anzegem): Dries De Bondt

2019 (Gent): Tim Merlier

2018 (Binche): Yves Lampaert

2017 (Antwerpen): Oliver Naesen

2016 (Lacs de l’Eau d’Heuere): Philippe Gilbert

2015 (Tervuren): Preben Van Hecke

2014 (Wielsbeke): Jens Debusschere

2013 (La Roche-en-Ardenne): Stijn Devolder

Tom Steels is recordhouder met vier Belgische titels, gevolgd door Rik Van Steenbergen en Stijn Devolder die elk driemaal een BK wisten te beslechten in hun voordeel. Tim Merlier heeft al twee titels achter zijn naam en is opnieuw een van de topfavorieten.