Max Verstappen bezoekt ‘F1 op het water’: “Zeeziek? Nee, dat was nog van het feestje na Monaco”

De oudste en meest prestigieuze zeilrace ter wereld wordt gevaren met hi-tech boten, die boven het water uitstijgen dankzij foils. Zoals vleugels een race-auto naar beneden duwen als de snelheid toeneemt, liften die een boot omhoog. Red Bull sponsort het Zwitserse Alinghi, dat titelverdediger Nieuw-Zeeland vertegenwoordigt tegen een nog aan te duiden uitdager. Verstappen kreeg uitleg van skipper Arnaud Psarofaghis.

“Het was leuk om wat inzicht te krijgen in die wereld, die even technologisch is als de F1. Het verschil is dat ze met acht op een boot zitten, waardoor samenwerken en communicatie belangrijk is. Maar als ik in de auto zit, moet ik ook communiceren met heel veel mensen om alles te doen werken. Of ik zeeziek was? Nee, dat is wellicht nog van het feestje van zondagavond. Het goede is dat ik al nat geweest ben. Kan helpen als het dit weekend gaat regenen.”(mc)