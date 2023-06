Revelatie Will Still verlengt contract bij Reims, dat nieuws viert met video: “Still on fire”

Will Still (30) heeft zijn contract bij Stade Reims verlengd tot 2025. Dat heeft het nummer 11 van de Ligue 1 donderdag bekendgemaakt. Komend seizoen wordt de technische staf aangevuld met de 26-jarige Nicolas Still. De jongere broer van Will Still zal de functie van assistent vervullen.

Will Still was aan het begin van het seizoen, na een eerste periode tussen juli en oktober 2021, teruggekeerd naar Reims als assistent van Oscar Garcia. De Spanjaard werd op 13 oktober ontslagen toen de club op de vijftiende plaats stond in de competitie met amper een overwinning in tien wedstrijden. Still werd eerst aangeduid als interim-coach, op 30 november kondigde Reims aan dat de Belgisch-Engelse trainer mocht voortdoen als T1. En dat deed Still met glans.

Sinds hij het roer in handen kreeg, bleef Stills team 17 Ligue 1-wedstrijden op een rij ongeslagen. Op 19 maart kwam een einde aan de reeks met een 1-2 nederlaag tegen Olympique Marseille.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

In 2017 was Still enkele weken hoofdtrainer van Lierse, in de tweede klasse. Hij coachte ook Beerschot tussen januari en juni 2021, waarmee hij de jongste T1 in de geschiedenis van de Belgische eerste klasse werd.

Nicolas Still was het afgelopen seizoen assistent bij KAS Eupen. Eerder was hij als videoanalist aan de slag bij onder meer STVV, Club Brugge, Antwerp en Charleroi.

Op de 38e en laatste speeldag in de Ligue 1 ontvangt Reims zaterdag Montpellier.