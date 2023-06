Hoe de netrand een regelrechte stunt ontketende op Roland Garros: Daniel Altmaier wint wereldpartij van ruim vijf uur

Roland Garros is na twee rondes al afgelopen voor Jannik Sinner (ATP 9). Daniel Altmaier (ATP 79) won na een marathonwedstrijd van vijf uur en 26 minuten in de tweede ronde in vijf sets, waarin beide heren maar liefst drie keer een tiebreak moesten spelen.

Het Italiaanse achtste reekshoofd redde in de vijfde set vier matchballen, maar uiteindelijk was de vijfde er teveel aan. Sinner verloor op Court Suzanne-Lenglen met 7-6 (7/0), 6-7 (7/9), 6-1, 6-7 (4/7) en 7-5 na een match vol fantastische punten.

Maar misschien wel het belangrijkste punt was er eentje in de vierde set. Sinner had toen twee matchpunten, maar Altmaier werkte die weg en daarbij had hij heel wat hulp van het net.

In de derde ronde aan de Porte d’Auteuil komt Altmaier uit tegen de Bulgaar Grigor Dimitrov (ATP 29). Hij speelde de Fin Emil Ruusuvuori (ATP 46) in drie sets naar huis: 7-6 (7/4), 6-3 en 6-4. Altmaier raakte in 2020 tot in de vierde ronde in Parijs, vorig jaar was de eerste ronde al het eindstation voor de 24-jarige Duitser die bijzonder emotioneel was na zijn triomf.

Frances Tiafoe, de nummer twaalf op de ATP-ranking, stootte donderdag voor de eerste keer door naar de derde ronde in Parijs. Hij was in vier sets (3-6, 6-3, 7-5 en 6-2) te sterk voor de Rus Aslan Karatsev (ATP 62). De Amerikaan kan in de zestiende finales de olympische kampioen Alexander Zverev (ATP 27) treffen. De Duitser moet voorbij de Slovaak Alex Molcan (ATP 86) proberen te geraken.