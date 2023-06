Seizoen zondag nog niet gedaan voor tiental Genkse internationals, preselectie voor Trésor

Zes spelers zijn al zeker van een selectie voor de A-ploeg van hun land in juni. Het gaat om de Colombianen Munoz en Cuesta, de Tanzanianen Samatta en John, Preciado (Ecuador) en Arteaga (Mexico). Laatstgenoemde behoort tot de 33-koppige kern, waaruit ook nog de selectie voor de Gold Cup wordt gepuurd. Daarvoor zit McKenzie in de preselectie van Team USA, net zoals Maarten Vandevoordt in de Belgische preselectie voor het EK voor beloften zit. Verdere preselecties zijn er voor Hrosovsky (Slovakije), El Khannouss (Marokko) en zowaar Mike Trésor, die deel uitmaakt van de voorlopige ruime kern van de Rode Duivels voor de EK-kwalificatiematchen tegen Oostenrijk en Estland. (mg)