Lydia Peeters schrapt boetes voor late autokeuring door lange wachttijden

“Wanneer de problemen bij de autokeuringssector van de baan zijn, zullen er ook geen boetes meer zijn en dient er niet langer een vrijstelling gegeven te worden”, aldus de minister.

De wachttijden bij autokeuringen worden steeds langer. GOCA Vlaanderen, de federatie die de zes erkende keuringsinstellingen vertegenwoordigt, ziet sinds 2019 een toename van 7,3 procent in het aantal keuringen. Het aantal herkeuringen ging op die periode met 10,5 procent omhoog. Dat zorgt voor ongekeurde voertuigen en dus onveiligheid op de baan.

Peeters vraagt al langer om iets te doen aan klantonvriendelijkheid in de sector. Sinds 2 mei voert haar kabinet daarom een aantal bijkomende maatregelen door. Zo kreeg haar departement de opdracht om niet langer boetes uit te schrijven aan iemand die te laat naar de keuring gaat, indien lange wachttijden de persoon beletten om vlugger een afspraak te maken. De aanpassing is momenteel in behandeling. Eens die ingaat, zullen bestuurders die al een boete kregen een terugbetaling kunnen aanvragen.

Bovendien is sinds mei het keuringsproces eenvoudiger. “Een aantal gebreken die vroeger aanleiding gaven tot een verplichte herstelling en herkeuring binnen vijftien dagen geven nu enkel aanleiding tot een herstelling en pas nazicht bij de volgende periodieke keuring”, legt Peeters uit. Het gaat bijvoorbeeld om een ontbrekend inschrijvingsbewijs, spatbord of informatie over de identificatie van het voertuig. Verder wordt er voortaan niet meer gecontroleerd of er in de wagen een gevarendriehoek ligt.