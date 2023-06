Japan wil geboortecijfer opkrikken met steunpakket ter waarde van 23 miljard euro

De Japanse premier Fumio Kishida heeft donderdag een pakket aan steunmaatregelen voor jonge mensen en gezinnen aangekondigd, in de hoop het dalende geboortecijfer in het sterk vergrijzende land op te krikken. Het plan zal de komende drie jaar 23,3 miljard euro kosten.

Het pakket bestaat onder meer uit verhoogde toelagen voor ouders en financiële hulp voor prenatale zorgen. Ook moet het voor beide ouders makkelijker worden om naast het gezinsleven te werken, bijvoorbeeld door flexibele werkuren en vaderschapsverlof te promoten.

De steunmaatregelen zijn bedoeld om “de daling van het geboortecijfer tot een ongekend niveau” een halt toe te roepen en “de inkomens van jongeren en de generatie die kinderen opvoedt, te verhogen”, aldus premier Kishida. Het geboortecijfer moet opgekrikt worden zonder “de bevolking te vragen een zwaardere last te dragen”.

In Japan, dat 125 miljoen inwoners telt, sterven al jaren meer mensen dan dat er baby’s worden geboren. In 2022 werden er iets minder dan 800.000 baby’s geboren, een nieuw dieptepunt sinds het begin van de metingen in 1899.

De bevolkingscrisis dreigt het vermogen van de Japanse samenleving om te functioneren te ondermijnen, stelde premier Kishida. Recruit Works Institute, een onafhankelijke denktank, publiceerde in maart een onderzoek waarin stond dat Japan tegen 2040 mogelijk meer dan 11 miljoen werkenden te kort komt.