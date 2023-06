OKRA Grote Heide en Haspershoven trekt naar de Duitse Eifel

Na een busrit richting Drielandenpunt in Vaals konden ze genieten van een driegangenmenu. Daarna ging het door de Eifel richting Ruhrsee, onderweg kregen ze uitleg over de omgeving. Om 15 uur maakten ze een rondvaart met de boot op de Ruhrsee. Ook op de terugrit naar het Drielandenpunt via een andere route kregen ze uitleg over de mooie omgeving. Om dan terug aan tafel te gaan voor een broodmaaltijd. Voldaan van een ontspannen, gezellige leuke dag kon de terugreis naar Pelt beginnen. De volgende dagreis gaat naar Sint-Niklaas op maandag 4 september, waar een bezoek aan een chocolatier met aansluitend een Breugelbuffet op het programma staat.