Plots zit er een ree in je zwembad: zo haalt NHC het dier uit het water

Donderdagnamiddag is een ree in Lindelhoeven in een zwembad gesukkeld. Het dier werd door de mensen van het Natuurhulpcentrum op het droge getrokken. Het ree was onderkoeld en werd meegenomen naar Opglabbeek.

Donderdag rond 16 uur plonsde het ree in het water van zwembad. Het probeerde in alle hoeken om zichzelf uit het water te spartelen. Dat lukte niet. Een half uurtje na de duik in het water kwamen twee medewerkers van het NHC ter plaatse. Ze hadden het dier snel uit het water gehaald. Omdat het ree een wondje had en duidelijk onderkoeld was, werd het meegenomen naar het NHC.

(Lees verder onder de foto)

© rr

“Het ree heeft een paar uur onder de warmtelamp gelegen om te bekomen. Als alles goed gaat, kan het snel weer worden vrijgelaten”, zegt Sil Janssen. Dat medewerkers van het NHC moeten uitrukken voor een ree in een zwembad gebeurt niet zo vaak. “Maar het kan dus. Momenteel is er veel onrust in de reeënpopulatie door geiten die met jongen zitten en jaarlingen die nu alleen hun plan moeten trekken. Dan komen ze al wel eens op plaatsen waar je ze niet verwacht. En dan kunnen dan tuinen middenin een woonwijk zijn.”