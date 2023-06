Bondscoach Domenico Tedesco wil Roméo Lavia naar beloften-EK sturen, middenvelder moet knoop zelf nog doorhakken

Roméo Lavia heeft in zijn eerste volwaardige seizoen als profvoetballer indruk gemaakt bij Southampton. In zoverre dat het jeugdproduct van Anderlecht in maart zelfs zijn debuut mocht maken als Rode Duivel. De afgelopen weken kreeg Lavia opnieuw een telefoontje van Domenico Tedesco. Niet om hem op te roepen voor de A-ploeg, wel om Lavia de raad te geven om met de Jonge Duivels mee naar het EK voor beloften in Georgië en Roemenië te trekken. De bondscoach is van mening dat een jongeren-EK nuttiger is voor de ontwikkeling van Lavia dan op de bank te zitten in twee – op papier – haalbare kwalificatie-interlands met de grote jongens tegen Oostenrijk en Estland.

De beloften kunnen Lavia bovendien goed gebruiken. De Jonge Duivels zitten in een poule met Nederland, Portugal en Georgië en hopen een ticket voor de Olympische Spelen te versieren – daarvoor moeten ze in de top drie eindigen. Eerder raakte al bekend dat met Zeno Debast (Anderlecht) en Charles De Ketelaere (AC Milan) nog enkele spelers die al minuten maakten met de A-ploeg in de voorselectie van Mathijssen zitten.

© Action Images via Reuters

Lavia moet de knoop zelf wel nog doorhakken. De middenvelder kwam in zijn eerste seizoen volwaardige seizoen als prof liefst 35 keer in actie voor Southampton en die opeenstapeling van wedstrijden laat zich voelen. In oktober vorig jaar werd Lavia ook al genoemd voor de WK-selectie van Roberto Martinez, maar raakte hij in aanloop naar het toernooi geblesseerd. Enkele weken geleden degradeerde de jonge Belg met Southampton naar de Championship, veel Premier League-ploegen houden zijn situatie dan ook nauwlettend in de gaten. Een nieuwe blessure op zo’n cruciaal moment kan hij met andere woorden missen als kiespijn. Anderzijds kan een beloften-EK, waar elke wedstrijd door tientallen scouts van Europese (sub)topclubs gevolgd wordt, een ideaal platform zijn om zich verder in de kijker te spelen. Wordt vervolgd.