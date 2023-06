Voorlopig geen sterrenrestaurant in kasteel Edelhof in Munsterbilzen — © Johnny Geurts

Bilzen

Er komt dan toch geen tweede vestiging van sterrenrestaurant De Slagmolen in het historische kasteel Edelhof in Munsterbilzen. “Het horecalandschap is op dit moment helaas heel onzeker. Daarom concentreren we ons nu op ons bestaand restaurant.”